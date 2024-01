Einde van een tijdperk: Alsembergse meubelzaak Vastiau-Godeau sluit de deuren

De bekende meubelzaak Vastiau-Godeau in Alsemberg sluit de deuren. Dat staat te lezen op de website van de winkel. "Door een fundamenteel gewijzigde marktconjunctuur moeten we met pijn in ons hart onze activiteiten noodgedwongen stopzetten”, klinkt het.

Vastiau-Godeau bestaat al sinds 1921 en werd in 1948 een familiebedrijf en groeide uit tot een bekende zaak in Alsemberg en ver daarbuiten. “Zonder onze gewaardeerde klanten en toegewijde medewerkers was de groei en het succes van ons bedrijf ondenkbaar”, laat de meubelwinkel weten. “We willen daarom graag onze oprechte dank uitspreken aan alle klanten die gedurende vele jaren hun vertrouwen in ons hebben gesteld en zijn blijven stellen.”

Vastiau-Godeau had eerder al de plannen om de winkel te verkleinen. Het toenemende online winkelen werd toen naar voren geschoven als voornaamste reden. Ook bij de sluiting nu speelt die veranderende markt een grote rol. “Door de gewijzigde marktconjunctuur moeten wij de activiteiten noodgedwongen stopzetten”, klinkt het. “Hoewel we fysiek onze deuren moeten sluiten, zijn we blij dat Vastiau-Godeau voort mag leven in de harten en huizen van allen die deel uitmaakten van deze bijzondere reis.”