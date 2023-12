Willy ‘den Bizon’ Wijnants sluit zijn café ’t Pandoerken in Merchtem. Het afscheid hing al een tijdje in de lucht. “Allemaal bedankt, dit was het dan. Hoofdstuk Bizon is afgesloten”, staat te lezen op een papier aan het raam van het café.

Willy Wijnants, in Merchtem en omstreken beter bekend als Bizon, is gisteren 65 jaar geworden en gaat met pensioen. Het was in 1993 dat hij café Pandoerken opende in de Stationstraat in Merchtem. 30 jaar later valt het doek over het bekende volkscafé. "Ik denk dat mijn tijd gekomen is. Ik heb 50 jaar gewerkt. Dat is niet iedereen gegeven, maar ik denk dat het mooi is geweest", zegt Bizon. "Als iemand de zaak wil overnemen, ben ik bereid om drie maanden gratis in te springen en de nieuwe uitbater op weg helpen."

De inboedel van het café gaat Bizon verdelen. "Tafels en stoelen zijn voor de kantine van de plaatselijke voetbalclub, vaste klanten mogen ook zeker eens komen kijken. Ook de glazen ga ik verdelen. Ik heb 30 schitterende jaren gehad, jammer dat het voorbij is. Elke dag was het hier feest, ik heb superklanten gehad. Ik wil hen één voor één bedanken."

Bizon schilderde onlangs zijn blauwe gevel zwart uit protest tegen het nieuwe mobiliteitsplan in Merchtem. "Die historie heeft zeker meegespeeld in mijn beslissing om te stoppen. Normaal ging ik doorgaan tot aan de verkiezingen volgend jaar, maar de manier waarop het hier politiek loopt zint mij niet", aldus Bizon.