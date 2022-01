Eindelijk een stap vooruit voor de cultuursector

De coronabarometer is vandaag in gebruik genomen. We starten in code rood, wat de hoogste alarmfase is. Toch zijn er sinds vandaag versoepelingen. Zo mogen cultuurcentra toeschouwers ontvangen tot 70 procent van hun zaalcapaciteit. Eindelijk een stap vooruit voor de cultuursector, hoorden we in cultuurcentrum De Meent in Beersel.