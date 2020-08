Eizerings café is titel van ‘beste bierbestemming ter wereld’ kwijt

In de Verzekering tegen de Grote Dorst in Lennik is niet langer de beste bierbestemming ter wereld. Het Eizeringse café mocht die titel drie en een half jaar lang dragen. “We zagen dit aankomen”, reageren de zaakvoerders in Het Nieuwsblad.

In de Verzekering tegen de Grote Dorst hield de deuren gesloten sinds de eerste lockdownmaatregelen. “Daardoor hebben we ook geen nieuwe recensies van klanten gekregen. Die scores zijn belangrijk voor het klassement van Ratebeer.com”, vertelt Yves Panneels van In de Verzekering tegen de Grote Dorst. Normaal kan je enkel op zondag proeven van de uitgebreide kaart met meer dan 250 bieren, maar voorlopig blijven de deuren ook in het weekend dicht.

Officieel is het Eizeringse café de titel nog niet kwijt, want de winnaars worden pas in januari bekend gemaakt. Toch prijkt op de website van Ratebeer.com De Gebrande Winning in Sint-Truiden bovenaan de lijst van beste bierbestemmingen ter wereld.

Foto: Archief