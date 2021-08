Elektriciteitscabine biedt onderdak aan vleermuizen

Een elektriciteitscabine in Nederokkerzeel, bij Kampenhout, is ingericht als verblijfplaats voor vleermuizen. Via speciale openingen in het dak kunnen de dieren gemakkelijk in en uit de cabine vliegen. De donkere leien doen de temperatuur onder het dak oplopen, zodat de vleermuizen er in ideale omstandigheden kunnen verblijven. Natuurpunt en netbedrijf Fluvius hopen met dit initiatief de omgeving aantrekkelijker te maken voor vleermuizen.