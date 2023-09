Elewijtenaar Dirk Huyghe schrijft boek over Rubenskasteel

Het Steen in Elewijt is de locatie van de eerste editie van Stories Unfold, het nieuwe herwaaderingsfestival dat Vlaams Landgoed in de kijker zet. Het Steen wordt ook wel het Rubenskasteel genoemd, want het was ooit het eigendom van schilder Pieter Paul Rubens die er de laatste vijf jaar van zijn leven geregeld verbleef. Dirk Huyghe, een naaste buur van het Steen, schreef een opmerkelijk boek over de illustere kasteelheer.