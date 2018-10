Els Clottemans zet eerste stappen buiten de gevangenis

Els Clottemans heeft even de gevangenis mogen verlaten. De vrouw uit Ternat werd in 2010 door het Tongerse hof van assisen veroordeeld tot dertig jaar cel voor de op haar liefdesrivale Els Van Doren. Het proces is vooral bekend onder de naam ‘parachutemoord’.

Het nieuws staat te lezen in de kranten van Mediahuis. Clottemans mocht de gevangenis drie uur verlaten om de nodige therapeutische begeleiding te zoeken. Dat is een eerste stap in het reclasseringsplan van vrouw, die altijd haar onschuld heeft staande gehouden.

Het opmerkelijk aan het proces is dat Clottemans zonder materieel bewijs werd veroordeeld, waardoor de parachutemoord fel gemediatiseerd werd. Ten vroegste in september 2019 kan Clottemans vervroegd vrijkomen. Het is de strafuitvoeringsrechtbank die daarover beslist.