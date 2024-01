An en Cathy starten opvangtehuis voor dakloze vrouwen en alleenstaande mama’s: “De nood is groot”

Vrouwen zonder dak boven het hoofd kunnen vanaf deze maand terecht bij het nieuwe onthaaltehuis van de vzw Aneka in Vilvoorde. Initiatiefnemers zijn An en Cathy. Zij zullen tot tien personen opvangen – daarbij ook kinderen – in verschillende leefunits. Bij Aneka vinden de vrouwen een veilige plaats om tot rust te komen en een definitieve oplossing te zoeken.

An en Cathy leerden mekaar zo’n dertig jaar geleden kennen toen ze hun carrière als advocaat uitbouwden. “We willen al langer iets maatschappelijk relevant doen”, vertellen ze. “De concrete aanleiding is dat we Oekraïense vluchtelingen hebben opgevangen. Met een mama zijn we op zoek gegaan naar een woning. Daarbij hebben we gerealiseerd hoe moeilijk het is voor sommige mensen. Zeker als je een vreemde familienaam hebt maar ook met een leefloon of een laag budget is het heel moeilijk om een leefbare woning te vinden in de regio Vilvoorde. Vandaaruit is het idee gegroeid.”

Want dat er een groeiend probleem is met thuisloosheid bij vrouwen mag duidelijk zijn. Dat blijkt uit een dak- en thuislozentelling in de regio uit 2021. “Iets meer dan 50 percent bleken vrouwen en kinderen te zijn. Heel wat vrouwen moeten zich bijna elke dag afvragen waar ze onderdak vinden. Ze moeten dan tijdelijke oplossingen zoeken, zoals bijvoorbeeld bij vrienden of in een auto slapen.”

Legaal in België

“We willen een onthaalhuis zijn voor dakloze vrouwen met of zonder kinderen. Het moet wel gaan om mensen die legaal in België zijn. De reden waarom ze dakloos geworden zijn doet er eigenlijk niet toe. Dat kan zijn dat ze uit hun huis gezet zijn en tijdelijk ander onderdak moeten vinden omwille van financiële problemen. Maar het kan ook dat ze op de vlucht zijn voor partnergeweld of andere moeilijke omstandigheden. We willen hen hier een veilige woning bieden om tot rust te komen en van hieruit een definitieve woonst te vinden. Wij hebben hele nauwe contacten gehad met het OCMW, CAW en ook stad Vilvoorde. Het is via hen dat mensen bij ons terecht zullen komen. De nood is er echt.”

Beperkt in tijd

Het verblijf is sowieso voor een beperkte tijd. “We zetten in op opvang maar ook op een begeleidingstraject met de vrouwen. De focus ligt op het vinden van een nieuwe woonst omdat dat eigenlijk de basis is om verder te kunnen groeien en op te bouwen. Hoe sneller een eigen plek hoe beter. We ondersteunen hen in dat zoekproces op de privé-markt. Daarnaast brengen we hen in contact met bestaande sociale diensten. Maar we gaan niet de taken van OCMW, CAW of VDAB overnemen en we zijn ook geen therapeuten.”

10 bedden

Er zijn verschillende woonunits met in totaal tien beschikbare bedden. “We hebben voor de inrichting veel spullen geschonken gekregen. Daar zijn we heel dankbaar voor.”

“Een paar dagen geleden heeft de eerste mama haar intrek bij ons genomen en geleidelijk aan zullen meer vrouwen bij ons tijdelijk onderdak vinden. Sowieso gaan we voor een gefaseerde invulling waarbij we geleidelijk stappen zetten.”

Er worden ook nog vrijwilligers gezocht. “Vooral zogenaamde ‘buddies’ die de vrouwen gaan begeleiden in een zoektocht naar een woning.”