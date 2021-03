Enkel kleuterscholen blijven open, contactberoepen dicht, winkelen op afspraak en buitenbubbel verkleind

“Het aantal besmettingen is op twee weken tijd verdubbeld en de druk op de ziekenhuizen is toegenomen”, steekt premier Alexander De Croo van wal tijdens de persconferentie. “De huidige covidvarianten zijn besmettelijker. We kiezen voor de korte pijn en voeren een paaspauze van vier weken in.”

Vanaf maandag is er geen contactonderwijs meer in het lager, secundair en hoger onderwijs. De geplande examens mogen wel doorgaan. Kleuterscholen blijven gewoon open. Het is de bedoeling dat op maandag 19 april alle leerlingen opnieuw naar school kunnen. “De besmettingscijfers bij tieners liggen hoog”, zegt De Croo. “Zij kunnen hun familieleden besmetten.” In de paasvakantie zijn jeugdkampen toegestaan. Vorige week werd al aangekondigd dat de groepen beperkt moeten worden tot tien kinderen en overnachtingen niet zijn toegestaan.

Niet-essentiële winkels mogen vanaf zaterdag enkel werken op afspraak. Ons land volgt zo het voorbeeld van Nederland. In grote winkels, zoals IKEA, wordt het aantal klanten beperkt tot 50 personen. Niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, moeten voor de derde keer in een jaar tijd de deuren sluiten.

De buitenbubbel wordt teruggebracht van tien personen naar vier personen. Het verbod op niet-essentiële reizen blijft van kracht. “Tijdens de paasvakantie worden de controles aan de grenzen opgevoerd”, vult de premier aan. “Er komen ook bijkomende controles en strengere straffen voor het niet-naleven van het verplicht telewerken.” De avondklok wordt niet uitgebreid en blijft in Vlaanderen dus gelden tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends. Tot slot komt er geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen.​