Enorm graffitikunstwerk siert treinstation

Sinds kort ziet de muur aan spoor 1 van het station in Halle er helemaal anders uit. Veel kleurrijker. Dat komt omdat de muur nu versierd is met 12 kunstwerken, die samen één groot graffitikunstwerk vormen. Het gaat om een 180 meter lange muur, waarop de 12 sterrenbeelden staan afgebeeld.

24 Kunstenaars waren de voorbije 2 weekends in de weer om de muur te beschilderen. In totaal werden daarbij 600 bussen leeggespoten. Het slechte weer gooide even roet in het eten, maar als alles goed gaat, is het kunstwerk eind oktober helemaal klaar. De stad Halle, de NMBS en Infrabel zijn blij met het resultaat: Voor de reiziger is het aangenamer kijken op een kunstwerk dan op een lege muur.

Eerder werden de stations van Lembeek en Buizingen ook al onder handen genomen.