Enorme verschillen in pakkans voor dronken bestuurders

De cijfers tonen het aantal beboete bestuurders per duizend inwoners. De verschillen zijn in onze regio, net als in heel Vlaanderen, erg groot wanneer je de verschillende politiezones vergelijkt. Zo liepen er vorig jaar amper 0,7 chauffeurs op 1000 inwoners tegen de lamp in de politiezone Pajottenland, die Bever, Galmaarde, Herne, Gooik, Pepingen en Lennik omvat. In Dilbeek ligt het cijfer fors hoger. Daar werden 8,7 chauffeurs per 1000 inwoners beboet. De grote schommelingen in de cijfers kunnen uiteraard op verschillende manieren verklaard worden. “Op bepaalde plaatsen kan het aantal controles inderdaad hoger liggen, maar het kan natuurlijk ook te maken hebben met een hoger alcoholverbruik”, klinkt het bij het Instituut voor de Verkeersveiligheid. “Feit is wel dat de pakkans omhoog moet en dat er dringend een mentaliteitswijziging nodig is. Rijden betekent niet drinken.”

Hier de cijfers voor de politiezones van Halle-Vilvoorde:

Aantal chauffeurs beboet op 1000 inwoners:

Politiezone Dilbeek: 8,7

Politiezone Vilvoorde-Machelen: 8,2

Politiezone Wezembeek-Oppem-Kraainem: 7,5

Politiezone Zaventem: 7

Politiezone Druivenstreek: 6,4

Politiezone Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke: 5,6

Politiezone Zennevallei: 5,2

Politiezone S-G-Rode, Linkebeek, Drogenbos: 4,9

Politiezone Grimbergen: 4,6

Politiezone Kapelle-op-den-Bos-Londerzeel-Meise: 4,1

Politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel: 4

Politiezone Pajottenland: 0,7