ERC Hoeilaart heeft nieuwe coach al beet

Capilla voetbalde als aanvaller voor o.a. Union en AA Gent maar in onze regio ook voor KSKL Ternat, KSC Grimbergen en KFC Wezembeek. Hij neemt het roer over van de dinsdag ontslagen Laurent Dricot, die sinds januari van dit jaar coach was bij ERC Hoeilaart. Dricot kon de club echter niet voor degradatie behoeden en ook in het nieuwe seizoen vielen de resultaten tegen. Afgelopen zondag nog ging ERC thuis met 0-5 de boot in tegen Aarschot. Capilla debuteert nu zaterdagavond met een uitwedstrijd bij KFC Diest.