Erfgoedcel roept inwoners Pajottenland en Zennevallei op om lokaal erfgoed mee op de kaart te zetten

“Momenteel zijn er nog honderden erfgoedplekjes uit te streek niet te vinden op Wikipedia”, vertelt Hilke Arijs van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. Daar wil de erfgoedcel verandering in brengen, want heel wat mensen zoeken via de online encyclopedie informatie op. “Daarom roepen we de inwoners op om artikels te schrijven over onder meer monumenten, historische figuren, dialecten en tradities uit hun gemeente. Ze kunnen ook helpen door foto’s te plaatsen op Wikimedia Commons.”

Ook bestaande pagina’s kunnen aangevuld worden met extra informatie en nieuwe foto’s. “Nadien brengen we QR-codes aan in het landschap, zodat iedereen gemakkelijk aan de jusite informatie raakt over het rijke erfgoed in onze streek”, besluit Hilke Arijs.