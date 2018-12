Esdoornvergiftiging bij paarden piekt in onze regio

"Onze Savanna (17 maanden oud veulen) was er erg aan toe", getuigt Corine Creckillie (43), mama van Rani (15). "Ze stond in een weide in Dilbeek en was aan het zweten, had een wit gehemelte, plaste zwarte urine. We wisten niet wat er aan de hand was en zijn meteen met Savanna naar Paardenkliniek De Morette in Ternat gereden. Daar hebben ze alles gedaan om het dier te redden, maar ze had een fatale esdoornvergiftiging opgelopen. We hadden er nog niet van gehoord."

Corine reed vervolgens naar de weide om merrie Joske, moeder van Savanna, weg te halen en naar de manège van haar broer Eric in Merchtem te brengen. Eric: "Het was de eerste keer dat zoiets gebeurde op die weide. Daar staan al dertig jaar paarden. Nooit eerder gebeurde dit. Esdoornvergiftiging: dat hadden wij op weides waar onze paarden staan, nog nooit meegemaakt."



'Helikoptertjes'

De zaden van de esdoorn zijn wel makkelijk te herkennen. Eric Creckillie: "Dat zijn zo van die 'helikopterkes' waarmee we als kind speelden. Die kunnen heel ver vliegen en belandden blijkbaar in de weide. Zowel de merrie als het veulen hadden ervan gegeten. Veulen Savanna stierf, merrie Joske had er minder van gegeven. Ze was heel erg aangedaan en was niet te kalmeren. We omringen haar nu met de beste zorgen en ze haalt het."

De familie wil alle paardenhouders waaarschuwen, zegt Eric: "pas op als je esdoornzaden ziet: ze zijn dodelijk voor paarden die het opeten als het tussen het gras op de weide ligt. De zaden zijn blijkbaar minder schadelijk als het vriest, maar dat gebeurde dit jaar nog niet." Rani (15), die Savanna zou grootbrengen, was er kapot van. Corine: "We wonen in Dilbeek niet ver van die weide. Het is verschrikkelijk. We hebben Savanna laten cremeren in het dierencrematorium in Soignies. De urne staat op haar kamer. We zijn erg aangedaan. Onze paarden: dat is zoals onze familie."



Fatale ziekte

Bij paardenkliniek De Morette in Ternat kennen ze de esdoornvergiftiging of atypische myopathie maar al te goed. Het gif dat de vergiftiging veroorzaakt, komt voort uit de zaden, de zaailingen en de bladeren van bepaalde esdoorns, waaronder de gewone esdoorn. Dierenarts Caroline Ribonnet: "Atypische myopathie is een zeer ernstige, vaak fatale, spierziekte bij paardachtigen. Meer dan 75 procent van de aangetaste dieren sterft aan deze aandoening en dit meestal binnen de drie dagen na het begin van de symptomen. Er bestaat voorlopig geen remedie."



Toxisch jaar

Dit jaar kwam zelfs een zwaar boerenpaard om het leven in de regio door esdoornvergiftiging. Ribonnet: "2018 is een zeer toxisch jaar. We kregen nu al een 15-tal paarden in de paardenkliniek De Morette in Ternat binnen met esdoornvergiftiging. Slechts twee dieren overleefden het, waarvan er één blijvende letsels aan over houdt. In 2017 tekenden we één geval op. Het aantal paarden dat binnenkomt met esdoornvergiftiging varieert heel sterk van jaar tot jaar, afhankelijk van de verspreiding van de zaden. Is er veel wind, en zijn er veel zaden, dan krijg je veel gevallen. Het probleem is dat de gewone esdoorn ook snel groeit en het gaat heel snel van één boom naar 20 bomen." Eric Creckillie van manege Steenberg in Merchtem: "Wij gaan zeker een boomspecialist onder de arm nemen en de buurt van alle paardenweides laten onderzoeken. Staan er zo'n bomen, dan nemen we maatregelen. Alle paarden zitten nu gelukkig veilig op stal."