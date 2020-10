Europa pompt 19 miljoen euro in onderzoek van Gooiks laboratorium

Europa pompt 19 miljoen euro subsidies in een Europees samenwerkingsverband rond fotonica. Het onderzoek wordt geleid vanuit het laboratorium rond lichttechnologie dat de Vrije Universiteit van Brussel enkele jaren geleden bouwde in de Gooikse deelgemeente Oetingen.

De Europese Commissue wil fotonica of lichttechnologie in bedrijven stimuleren en investeert daarom 19 miljoen euro in PhotonHub Europe. Dat is een samenwerking tussen 53 onderzoeksinstellingen over heel Europa die actief zijn in de lichttechnologie. Drijvende kracht achter de samenwerking is het fotonicalab van de VUB in Oetingen.

Het laboratorium in het hartje van het Pajottenland moet het aanspreekpunt worden voor Europese bedrijven die plannen hebben met lichttechnologie. Vandaag de dag wordt lichttechnologie onder meer gebruikt bij zonnepanelen, heel nauwkeurige lasers en in machines die de kwaliteit van voedsel, water of lucht controleren.

Foto: YouTube B-PHOT