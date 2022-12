Europabrug afgesloten na zware aanvaring door containerschip

update

In de Goudkasteellaan in Huizingen is gisteren een man van 33 jaar vermoord. Hij is mogelijk door z’n 17-jarige stiefdochter doodgestoken. Het meisje is intussen in een gesloten instelling geplaatst. Het slachtoffer is Elvis B., de broer van Anthony B. die in 2012 betrokken was bij de gruwelijke...