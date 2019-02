Eurostadion kost Brussel 1,5 miljoen euro

Het afgevoerde Eurostadionproject op parking C in Grimbergen heeft de betrokken partijen met een financiële kater opgezadeld. In totaal heeft het project de stad Brussel al 1,5 miljoen euro gekost. Dat meldt BRUZZ. Die factuur kan nog oplopen omdat de hoofdstad in een gerechtelijke procedure verwikkeld zit met bouwheer Ghelamco.