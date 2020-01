Euthanasie : fragment uit ‘Over Lijden’

Door het zogenoemde ‘Euthanasieproces’ voor het assisenhof in Gent is euthanasie momenteel een veelbesproken onderwerp. De grote voorvechter in ons land van het recht op een waardig levenseinde is professor Wim Distelmans. Voor onze special ‘Over Lijden’ die we vorig jaar op Allerheiligen uitzonden trokken we naar Affligem waar professor Distelmans voor een nokvolle zaal een lezing hield over het thema. Hier kan u een fragment uit die uitzending bekijken.