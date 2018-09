Evaluatie Kanaalplan: positief, maar voor verbetering vatbaar

Op het stadhuis van Vilvoorde was er vandaag, in aanwezigheid van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, een evaluatie van het Kanaalplan, dat is het plan dat 2 jaar geleden in het leven werd geroepen in de strijd tegen radicalisering en illegaliteit in de Kanaalzone. Naast Brussel zijn ook de gemeenten Vilvoorde en Machelen in hoge mate betrokken partij.