Evenepoel grijpt net naast zege in Baloise Belgium Tour

Remco Evenepoel is tweede geëindigd in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour. In een sprint met drie moest de renner uit Schepdaal de duimen leggen voor Robbe Ghys. Evenepoel mag wel de leiderstrui aantrekken.

Tijdens de eerste rit van de Baloise Belgium Tour van Beveren naar Maarkedal maakte neoprof Arne Marit uit Galmaarden deel uit van de vroege vlucht. Op twee ronden van het einde ontploft de koers wanneer Remco Evenepoel in het peloton versnelt. Samen met Victor Campenaerts rijdt de Schepdalenaar naar Robbe Ghys en Gianni Marchand, de twee overblijvers van de vroege vlucht. Campenaerts moet even later vooraan afhaken met krampen. Op de laatste beklimming van de dag, Berg Ten Houte, kan Evenepoel de twee vroege vluchters niet afschudden. De drie sprinten voor de overwinning. Robbe Ghys is sneller dan Evenepoel en Marchand.

Door de bonificaties mag Evenepoel wel de leiderstrui aantrekken. Morgen staat er een tijdrit op het programma.​