Evenepoel speerpunt van Belgische selectie op WK in Glasgow

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft z’n selectie gebouwd rond Evenepoel en Van Aert. De Schepdaalnaar verdedigt in Schotland zijn wereldtitel. “Met Remco en Wout kunnen we heel offensief koersen. Met Jasper hebben we een derde speerpunt, het geeft ons kansen bij elk wedstrijdplan”, zegt Vanthourenhout over de selectie. De rest van de selectie bestaat uit Benoot, Van Hooydonck, Stuyven, Lampaert, Frison en Campenaerts.

In het baanwielrennen behoort ook Noah Vandenbranden tot de selectie. De 20-jarige Meisenaar maakte vorige week indruk op het EK baanwielrennen voor de jeugd in Portugal. Vandenbranden won er vier medailles: twee keer goud, een keer zilver en een keer brons. In het mountainbike is er bij de U23 ook een plek in de selectie voor Jarne Vandersteen uit Pepingen.