Ex-manager RSCA Van Holsbeeck vrij onder voorwaarden

Voormalig manager van RSC Anderlecht Herman Van Holsbeeck is vrij onder voorwaarden. Gisteren werd hij opgepakt en nu is hij in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en witwaspraktijken. Van Holsbeeck, die in Dworp bij Beersel woont, ontkent de beschuldigingen.