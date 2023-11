Ex-politicus Van Eyken en echtgenote vrijgesproken voor sabotage van bewijsmateriaal

De voormalige burgemeester van Linkebeek Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot werden in april 2022 door het hof van beroep veroordeeld voor de moord op de ex-man van Boigelot. Die werd in juli 2014 in zijn appartement omgebracht met een kogel in het hoofd. Het koppel ontkende de moord altijd. Tijdens het onderzoek naar de moord werd een harde schijf met bewijsmateriaal vernietigd. Volgens het parket was dat het werk van Van Eyken en zijn echtgenote. Ook dat hebben beiden altijd ontkend. Op het proces rond die mogelijke sabotage zijn Van Eyken en Boigelot nu vrijgesproken. Volgens de rechtbank zijn de feiten niet bewezen.