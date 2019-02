Ex-schepen Jo Vanderstraeten is overleden

Jo Vanderstraeten (59), voormalig advocaat, schepen en provincieraadslid uit Merchtem,is overleden. Hij werd gisterenmorgen levenloos aangetroffen in een cel in de gevangenis van Sint-Gillis. Dat bevestigt het Brusselse Parket. Vandaag vindt een autopsie plaats.

Het begon met een ongeval met blikschade, woensdagochtend in de buurt van het station in Merchtem. Woordvoerder Fred Scrayen van de politiezone AMOW: "Onze politiediensten controleerden de chauffeur op alcohol en hij bleek geseind. Hij werd daarop opgepakt door onze diensten." Woordvoerster Ine Van Wymersch van het Brusselse Parket: "Betrokkene was bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, een vonnis dat dateert van 20 juni 2018."

Daarop werd Vanderstraeten overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis, waar hij donderdagmorgen dood werd aangetroffen in zijn cel. Er zijn in de huidige stand van het onderzoek geen redenen om aan te nemen dat er sprake zou zijn van zelfdoding, noch van tussenkomst van een derde. Vandaag is een autopsie gepland.

Jo Vanderstraeten was in Merchtem zeer bekend. Eerst in de politiek waar hij jarenlang (sinds 1982) voor de liberalen zetelde in de gemeenteraad. Hij was ook advocaat maar hij werd uit de Orde gezet na onregelmatigheden.

In de gemeenteraad was hij tot 2012 schepen zonder bevoegdheden. Die waren hem in 2009 afgenomen toen hij overstapte naar LDD. Huidig schepen David De Valck (Open Vld): "Vanderstraeten meende het allicht goed, maar kreeg tegenslagen. De levensloop van Jo Vanderstraeten is tragisch en ik betreur dat."