Donderdag werd in een appartement langs de Bergensesteenweg in Lembeek het lichaam gevonden van een 38-jarige vrouw. Politie en parket zijn een onderzoek gestart. De 46-jarige ex-vriend van de vrouw is opgepakt voor verhoor. Het parket meldt dat alle pistes nog open liggen.

Ex-vriend verhoord in onderzoek naar dood van 38-jarige vrouw in Lembeek

Het parket stuurde een labo en een wetsdokter ter plaatse nadat in een appartement langs de N6 in Lembeek het lichaam werd gevonden van een 38-jarige vrouw. Op het lichaam werden geen uitwendige tekenen van geweld gevonden en daarom werd een autopsie bevolen. De ex-vriend van de vrouw is intussen verhoord. Het Nieuwsblad meldt dat hij blijft aangehouden tot de resultaten van de autopsie bekend zijn. Het parket benadrukt dat het te vroeg is voor conclusies.

Foto: Google Maps