Expo brengt wielergeschiedenis Grimbergen in beeld

In de raadzaal van het gemeentehuis van Grimbergen loopt tot maandagavond een bijzondere tentoonstelling over de geschiedenis van het wielrennen in en rond Grimbergen. Niet toevallig dit weekend, want morgen vindt in Grimbergen de jaarmarkt plaats en het hele weekend lang is er ook kermis.