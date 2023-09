Expo en activiteiten rond rouw en verlies van Topaz moeten thema bespreekbaar maken

In W.E.M.M.E.L., het Expertiscentrum Waardig Levenseinde loopt een nieuwe tentoonstelling die gepaard gaat met workshops. ‘Eindpunt’ toont met woorden en beelden situaties van rouw en verlies en wil dit thema bespreekbaar maken. De expo is tot eind september gratis te bezichtigen.

‘Eindpunt’ is in eerste instantie een tentoonstelling, maar er gaan ook activiteiten gepaard met de expo. Die staan in het teken van het thema rouw en verlies. Zo zijn er gesprekken met auteur Mieke Maerten en Leif- en huisarts Sumio Yoshimi over ‘Berichten uit de filosofentuin, verhalen van troost, verbeelding en verwondering’. Op twee dagen zijn er ook workshops Kintsugi waarin je vanuit een creatieve ervaring op verhaal kan komen en ruimte kan geven aan je verlies. Kintsugi is een Japanse kunstvorm waarbij aardewerk wordt hersteld.

Alle informatie over ‘Eindpunt’ vind je via deze website. De activiteiten zijn gratis, maar de initiatiefnemers hopen op een vrije bijdrage om zo projecten rond rouw en verlies binnen Topaz te ondersteunen.