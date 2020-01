Expo Maurice Wyckaert ‘A-typisch’ werpt andere blik op werk Brusselse schilder

Galerij De Ziener in Asse stelt nog een maand lang het werk van één van de belangrijkste naoorlogse Belgische schilders tentoon tijdens een expositie over Maurice Wyckaert. De Brusselaar woonde en werkte onder meer in Wemmel, Alsemberg, Merchtem, Lennik en Asse.