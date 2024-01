Expanded painting, zo omschrijft de jonge kunstenaar Goan Allebosch uit Galmaarden zijn werk. Hij schildert niet op vlakke doeken, maar plooit ze in alle mogelijke richtingen om meer diepgang in zijn werk te krijgen. Samen met designer-kunstenaar Wim Adriaenssens exposeert hij in de kapel van Domein Steenhout in Vollezele.

Goan Allebosch schildert vooral abstracte landschappen en focust op kleur en richting. “Een canvas is ingesloten in vier hoeken. Tussen die hoeken moet alles gebeuren en dat voelt soms beperkend. Daarom ik ben ik op een bepaald ogenblik begonnen me het vouwen van mijn canvassen in bepaalde vormen.” Goan omschrijft het zelf als een ‘verlenging van de realiteit in een reactie op het canvas’. Allebosch studeert aan de kunstschool KASK in Gent.

Zijn expo is meteen ook de aftrap van de poëzieweek in Galmaarden. Elk jaar organiseert de gemeente dan een poëziewandeling en die houdt ook halt bij de expo. Maar ook bij kunstenaar Wim Adriaenssens zijn mensen welkom. Wim is al jaren designer en kunstenaar. Zijn werken draaien vaak rond de verschillende emoties van het mannelijk lichaam. “De poëzietocht geeft nog eens de mogelijkheid om samen te werken met een compleet andere discipline. En zo maken we mensen bewust: het komt allemaal op hetzelfde neer: we creëren poëzie voor de wereld.”