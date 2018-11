Expo's in Kapelle-op-den-Bos en Galmaarden herdenken einde Eerste Wereldoorlog

Morgen is het Wapenstilstand en wordt de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Dat gaat gepaard met heel wat activiteiten en evenementen. Wij zoomen graag even in op een tentoonstelling in Kapelle-op-den-Bos en een expo in Galmaarden.

In Kapelle-op-den-Bos schetst de tentoonstelling naar aanleiding van Wapenstilstand een beeld van de vele vernielingen die de Duitsers hebben aangericht in de eerste oorlogsweken van de Eerste Wereldoorlog. Deelgemeenten Ramsdonk en Nieuwenrode bleven grotendeels gespaard, maar Kapelle kreeg de volle laag. “Het waren vooral wraakacties, geen beschietingen of bombardementen,” legt Bart Doms van de Erfgoedcel uit. “Kapelle moest niet veroverd worden, maar omdat de Duitsers veel verliezen leden, wilden ze wraak nemen. En dat gebeurde hier.”

Honderd jaar na het einde van de Groote Oorlog blijken heel wat mensen nog altijd een fout beeld van WOI te hebben. “De meeste mensen denken dat de Eerste Wereldoorlog vooral plaatsvond aan de Ijzer. Sommigen zijn nog altijd verwonderd dat ook hier oorlog heeft gewoed. Daarom besteden wij daar nu de nodige aandacht aan, “aldus Doms.

De tentoonstelling heeft het over de oorzaken, het begin en het einde van de Eerste Wereldoorlog in Kapelle, Ramsdonk en Nieuwenrode en loopt nog tot 15 november in het Administratief Centrum van de gemeente.

Galmaarden

Ook in Galmaarden staan dezer dagen alles in het teken van honderd jaar einde van de Eerste Wereldoorlog. Morgen is er de traditionele Wapenstilstandherdenking, maar vandaag kan je in het Baljuwhuis al naar een tentoonstelling over Galmaarden, Vollezele en Tollembeek in de Groote Oorlog.

De expo in Galmaarden is vandaag toegankelijk van 10 tot 18u30. Om 16u wordt het nieuwe boek van heemkundige Michel Mathijs voorgesteld. In zijn ‘Kroniek van den Grooten Oorlog in Groot-Galmaarden’ schetst hij een beeld van wat er zich van 1914 tot 1918 heeft afgespeeld in Vollezele, Tollembeek en Galmaarden, met veel aandacht voor het dagdagelijkse leven tijdens de bezetting.