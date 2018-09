Extra controles op alcohol en gsm achter het stuur

De provincie is vast van plan om samen met justitie en de lokale en federale politie het aantal verkeersongevallen te doen dalen. “Controles op rijden onder invloed blijven nodig om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. In een op de tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden die in Vlaams-Brabant gebeurden in 2017 reed de chauffeur immers onder invloed van alcohol’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Ook op afleiding achter het stuur wordt in september extra gecontroleerd. Gsm’en of lezen achter het stuur wordt gezien als de nieuwe ‘doder’ in het verkeer. “Bedienen van gsm of tablet aan het stuur leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Wie belt tijdens het rijden, loopt tot 4 keer meer risico om in een ongeval betrokken te raken”, aldus provinciegouverneur Lodewijk De Witte.