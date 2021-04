Familie roept op om dieren niet te voederen: “Onze pony is bijna gestikt”

De familie De Ron uit Elewijt, bij Zemst, roept op om weidedieren niet ongevraagd eten te geven. Hun pony Zino is enkele dagen bijna gestikt nadat iemand eten in de wei had gegooid. De dierenarts kon de pony redden.

Enkele dagen geleden merkten eigenares Ann Walgraef en haar dochter op dat pony Zino zich abnormaal gedroeg. “De dierenarts stelde vast dat er een prop van voedsel in zijn keel zat”, vertelt Walgraef. “Daardoor liep er vocht uit zijn neusgaten dat eigenlijk speeksel was dat de pony niet weggeslikt kreeg. Dat vocht dreigde in zijn longen terecht te komen.” De dierenarts kon Zino tijdens een dringende ingreep redden.

Zino loopt ondertussen weer rond in zijn wei. Twee jaar geleden stierf zijn vriendje Zander omdat hij te veel eten had gekregen. “We willen voorbijgangers oproepen om geen voedsel in de weide te gooien”, zegt Walgraef. “Die mensen hebben waarschijnlijk goede bedoelingen, maar de dieren krijgen al voldoende eten van hun baasjes. Een paard stopt niet met eten. Als men vermoedt dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt, kan men dat best bij de juiste instanties melden.”