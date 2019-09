"Familiedrama Asse was geen doodslag, maar moord"

Het assisenproces over het familiedrama in Asse gaat zijn laatste rechte lijn in. Een man verstikte er toen zijn vrouw, iets wat de man meteen toegaf bij het begin van het proces. Tijdens zijn vordering vroeg de advocaat-generaal aan de jury om de 70-jarige beschuldigde niet alleen schuldig te verklaren aan doodslag, maar ook aan doodslag met voorbedachten rade. Moord dus.

Moord is een visie de verdediging van de verdachte helemaal niet akkoord mee gaat. Ook volgens de burgerlijke partijen is er geen sprake van moord. Zij vroegen vandaag om de 70-jarige echtgenoot van het slachtoffer schuldig te verklaren aan doodslag.

“De feiten zijn duidelijk en kunnen niet aanvaard worden”, aldus een van de advocaten van de familieleden. Maar opvallend genoeg vroegen de burgerlijke partijen rekening te houden met verzachtende omstandigheden. “Meneer heeft een blanco strafblad en het koppel was bijna vijftig jaar getrouwd. Het psychiatrisch verslag was zeer positief en er is duidelijk sprake van schuldinzicht en spijt.”

De pleidooien van de burgerlijke partijen staan in schril contrast met de vordering van het openbaar ministerie. Advocaat-generaal Marcel Verbelen vroeg namelijk aan de jury om de man schuldig te verklaren aan moord. Volgens de openbaar aanklager doodde de man zijn vrouw met voorbedachten rade.

“Ik zal menselijk zijn”, sloot de advocaat-generaal zijn requisitoir af. “Wat u ook beslist over de schuldvraag, ik zal menselijk zijn wat de strafmaat betreft. Maar ik ben er van overtuigd dat de beschuldigde het achterste van zijn tong niet heeft laten zien op dit proces. Ook daarmee zal ik rekening houden bij mijn te vorderen straf.”

Deze namiddag krijgt de verdediging het woord voor haar pleidooien. Daarna trekt de jury zich terug om te beraadslagen over de schuldvragen. Een uitspraak wordt in de loop van de avond verwacht. Morgen gaat het proces dan verder met de pleidooien over de strafmaat.