Fanclub Remco Evenepoel lanceert kledinglijn R.EV 1703

Het idee voor de kledinglijn van Remco Evenepoel ontstond enkele maanden geleden. De renner uit Schepdaal hielp zelf mee aan het ontwerp.

"Een vriend van ons is met het idee afgekomen om enkele shirtjes en sweaters voor Remco te ontwerpen. Remco wou graag zijn initialen en het postnummer van Schepdaal in het logo. Samen zijn beginnen ontwerpen,” zegt Patrick Evenepoel, de vader van Remco.

Oorspronkelijk waren de kledingstukken enkel bedoeld voor eigen gebruik en voor de supporters die mee naar het wereldkampioenschap wielrennen in Innsbruck gingen. Door het succes daar was er zoveel vraag naar de kleding, dat de fanclub gestart is met een eigen kledinglijn.

“Het is niet Remco zijn initiatief, maar hij steunt het wel. De opbrengsten van de kledinglijn zijn trouwens ook niet voor hem. We schenken alles weg aan het Koningin Fabiola-kinderziekenhuis in Brussel," besluit Patrick.

De kledinglijn van Evenepoel is enkel online hier verkrijgbaar. Er zijn zowel stukken voor kinderen, vrouwen en mannen