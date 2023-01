Farys: "Waterlekken volgende week gedicht"

Farys heeft 600 kilometer aan transportleidingen in heel Vlaanderen. “We hebben eigen exploitatiediensten die het onderhoud van die leidingen doen en regelmatig controles uitvoeren en stukken vernieuwen,” legt Dirk Verbeelen van Farys uit. Gisteren werd melding gemaakt van vier lekken in de oude hoofdwaterleiding, maar dat blijken er nu drie te zijn.

Opvallend, dag op dag vier jaar geleden ontstonden in dezelfde leiding ook lekken. Ook toen liep het fout tijdens een onderhoud. Maar de lekken van deze week zouden niks te maken hebben met het feit dat het oude leidingen zijn. “Dat kan even goed gebeuren in nieuwe leidingen. We gaan dit wel verder onderzoeken, maar nu kan ik daar nog niet veel over zeggen,” aldus Verbeelen. “De eerste prioriteit is het herstel van de lekken.” Volgens Farys zullen de werken in Dilbeek en in Asse begin volgende week klaar zijn. Daarna pas volgen de werken in Drogenbos. De problemen met de watertoevoer zouden op de meeste plaatsen intussen wel opgelost zijn.