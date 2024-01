FC Melsbroek gaat volgend seizoen tegemoet met nieuwe bestuurders, nieuwe naam en nieuwe kleuren

In Hotelschool COOVI in Anderlecht op de grens met Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw staat vandaag alles in het teken van vis. Topchefs demonstreren de leerlingen hoe ze in de keuken aan de slag kunnen gaan met minder bekende of onbeminde vissoorten en leren hen alles over duurzame visvangst en de...