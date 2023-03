Federaal Voedselagentschap vraagt ophokplicht na te leven

Het Federaal Voedselagentschap vraagt met aandrang om de ophokplicht te respecteren en dat naar aanleiding van een geval van vogelgriep in de Oost-Vlaamse gemeente Baardegem. Daar werd op 24 februari vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf.

Meteen na de vaststelling van de vogelgriep werden alle dieren in het pluimveebedrijf in Baardegem bij Aalst afgemaakt. Onderzoek wees uit dat het om de meest besmette variant van het vogelgriepvirus gaat. Sindsdien geldt een algemene ophokplicht in een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf. Concreet moeten inwoners van Asse, Dilbeek, Liedekerke, Ternat, Opwijk, Merchtem, Meise, Londerzeel en Affligem hun pluimvee ophokken en afschermen om contact met wilde vogels te vermijden. De ophokplicht duurt een maand en wordt nadien geëvalueerd.