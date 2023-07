Federale Politie relativeert inzet Franstalige agenten op Brussels Airport: “Op de luchthaven wordt vooral Engels gesproken”

Het is vakantietijd en dus draait de luchthaven van Zaventem op volle toeren. Maar de Luchtvaartpolitie is onderbemand en krijgt daarom versterking van Franstalige collega’s. Onlangs kloeg N-VA-Kamerlid Sigrid Goethals uit Asse dit aan, maar volgens de Federale Politie zegt dat het maar een tijdelijke maatregel is totdat het nijpend tekort aan politiemensen structureel is weggewerkt.

In heel het land, bij alle politiediensten is er een tekort aan personeel maar op Brussels Airport is dat in het toeristisch hoogseizoen bijzonder nijpend. “Er zijn veel piekmomenten, daarom hebben we zoals elk jaar ook nu een zomerplan opgesteld”, zegt An Berger, woorvoerder van de Federale Politie. “Dit jaar zijn er extra gates bijgekomen en er zijn ook dertien Franstalige collega’s van de politiescholen van Brussel en Luik die hier tijdelijk bijspringen zeker in de zomer of eventueel nadien nog tot het personeelstekort hier structureel is weggewerkt.”

Het tekort zou oplopen tot zo’n 150 personeelsleden ofwel een onderbezetting van zo’n 30 procent. De Federale Politie is volop nieuwe krachten aan het aanwerven, ook voor de Luchtvaartpolitie in Zaventem. Maar in afwachting Franstalige politiemensen aan het werk zetten in een Vlaamse gemeente? Dat kan niet vindt N-VA. “Als het over tweetalige agenten gaat gaan we daar niets over zeggen. Jammer genoeg leert ons de praktijk dat er toch wel praktische en juridische problemen geeft”, meent Kamerlid Sigrid Goethals.

De Federale politie van zijn kant relativeert de inzet van de Franstalige agenten. “Wat veel mensen niet weten is dat de Luchtvaartpolitie deel uitmaakt van de Federale Politie. Die in Zaventem is een Nederlandstalige eenheid van de Federale Politie, maar op de luchthaven is de gangbare taal Engels en ook wel Frans", zegt Berger. “De collega’s die Franstalig zijn hebben een opleiding Nederlands gekregen en ze worden ook altijd bijgestaan door een Nederlandstalige collega. Maar de voertaal op een internationale luchthaven als Zaventem is niet het Nederlands, met de reizigers wordt vooral Engels en Frans gesproken.”