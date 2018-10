Feest van de oldtimers in Vilvoorde

Op uitnodiging van 'Sunday Morning Classics' verzamelden dit weekend tientallen fans van oldtimers in Vilvoorde. Gewoon om te keuvelen over vintagevoertuigen. Ook wie geen eigenaar is van een bejaarde auto was meer dan welkom.

Het was al blinkend chroom en glanzende lak wat de klok sloeg, zondagochtend op het Rooseveltplein in Vilvoorde, de stralende herfstzon liet de oude Chevrolets, Volvo's en Volkswagens schitteren in al hun glorie. Iedereen die over een auto of motor van minstens 30 jaar beschikt, was welkom op de informele bijeenkomst van "Sunday Morning Classics".

Volgens David Schulpen van Sunday Morning Classics zijn het allemaal heel gepassioneerde mensen. "We proberen hier echt met dit evenement zo'n beetje de mensen uit de Noordrand van Brussel de mensen een platform te geven zodat ze eens kunnen buitenkomen met hun oldtimer of motor en je ziet dat daar duidelijk nood aan is. Dit is de tweede editie en we hebben toch een mooie opkomst. "

Volgens Alfons Gulickx was het de bedoeling om Vilvoorde in een positief daglicht te stellen. "En ook het sociale gegeven, dat we in eerste intstantie de liefhebbers samenkregen maar even belangrijk de omwonenden en andere mensen die passeren en die zin hebben om een koffietje te drinken en te babbelen in een mooi kader."

Sunday Morning Classics heeft er nu twee geslaagde bijeenkomsten op zitten. De organisatoren zijn dan ook vast van plan om hun activiteiten uit te breiden.