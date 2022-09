Feestweekend rakelt herinneringen aan boerentram in Pajottenland op

Op 1 september was het precies 50 jaar geleden dat de laatste tram door het Pajottenland reed. Dit weekend herdenken de tramsite in Schepdaal, de Heemkundige Kring van Gooik en MET vzw dat met activiteiten op twee locaties. In de stelplaats van Leerbeek, tto 1972 de thuishaven voor de Pajotse trams, vindt een expo plaats. Op de tramsite van Schepdaal, die dit jaar 60 is, zijn er onder meer lezingen, een mobiel-erfgoedbeurs en de inhuldiging van een pas gerestaureerde boerentram uit 1958. De twee locaties worden verbonden door een oldtimerbuslijn die een deel van de reisweg van de tram herneemt.

De “boerentram” verbond vanaf het einde van de 19de eeuw Brussel met onder meer Leerbeek, Halle en Ninove. Landbouwers gebruikten de tram om hun oogst in Brussel aan de man te brengen. In de jaren ’60 verdween in de omgeving van Brussel de ene tramlijn na de andere, tot er in 1972 nog meer drie overbleven: Grimbergen, Wemmel en Leerbeek. Op 1 september 1972 was ook het verhaal van de tramlijn Brussel-Leerbeek uitverteld.

Ter ere van die verjaardag is er vandaag en morgen een feestweekend. Zowel in Leerbeek als in Schepdaal. In Leerbeek is er een belevingsexpo met oud beeldmateriaal, authentiek buurtspoorwegmateriaal en historische autobussen.. in Schepdaal zijn er dan weer lezingen, een erfgoedbeurs en komen er tram-, bus- en modelspoorverenigingen langs. Er wordt ook een gerestaureerde tram ingehuldigd.

Wie de twee locaties wil aandoen, kan mee met de oldtimerbus. Een heen-en- terugrit kost 5 euro. Alle informatie vind je op www.tramsite-schepdaal.be.

Copyright foto: Tim Boric