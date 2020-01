Feestzaal Eldorado beschermd als monument

Het is volgens Vlaanderen uitzonderlijk dat het bijna honderd jaar oude interieur van het café Eldorado bewaard is gebleven. Het gebouw aan de Kerkstraat dateert van 1905, in 1927 richtte architect Jean De Roy uit Merchtem het gebouw opnieuw in. Die inrichting maakt Eldorado uniek. Het interieur is een voorbeeld van de pakketbootstijl, een modernistische stijl die onder meer gekendmerkt door gestroomlijnde, afgeronde of boogvormige volumes. De feestzaal is dan weer ingericht volgens de Beaux-Artsstijl.