Ferment voor het eerst in Bib Gourmand van Michelin

Ferment op de Markt in Lennik is één van de 22 nieuwe Bib Gourmands-restaurants in de nieuwe editie van Michelin. De gids prijst restaurants aan waar je voor een veertigtal euro drie volwaardige gangen naar keuze kan eten.

Vier jaar geleden opende Ferment de deuren op de markt van Lennik. Het is het derde concept van de familie Dehandschutter, die ook in sterrenrestaurant Sir Kwinten en feestzaal Krekelhof in Gooik de plak zwaaien. Gault&Millau gaf Ferment eerder al een 13 op 20, nu heeft ook Michelin het restaurant ontdekt en bekroond met een Bib Gourmand. “Wie aandacht schenkt aan een goed glas wijn of een frisse geuze, gecombineerd met een creatief sharingconcept rond eerder traditionele gerechten, moet zeker eens Ferment binnenstappen”, klinkt het bij Michelin.

De gids prijst ook het aanbod wijnen en lokale bieren in Ferment aan. “Het is een uitdaging om in deze moeilijke economische tijden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding aan te houden. Maar je hebt geen luxeproducten nodig om het bord te laten swingen. Deze chefs tonen de weg met hun inventiviteit, juiste state of mind en overtuiging dat lekker eten aan zeer correcte prijzen altijd zal zegevieren”, klinkt het bij selectiedirecteur Werner Loens.

Op 13 maart maakt Michelin ook de lijst van sterrenrestaurants bekend. Sir Kwinten kreeg in 2019 een eerste Michelinster. De culinaire gids Gault&Millau gaf het restaurant in de nieuwe editie eind vorig jaar een 17 op 20. Achter het fornuis staat Glenn Verhasselt, de eerste winnaar van onze RINGtv Junior Kok-kookwedstijd.

Foto: Facebook Ferment