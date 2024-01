Feryn Dakar-team klaar voor Africa Eco Race: "Vooral genieten"

In Monaco is dit weekend de vijftiende editie van de Africa Eco Race begonnen. Ook Feryn Dakar Sport, een collectief uit Kapelle-op-den-Bos, tekent present. Intussen maakte het team mee de oversteek naar Marokko, klaar voor de race. “Het is leuk als je een goede positie rijdt, maar dat is niet het belangrijkste in het leven. Volgend jaar is iedereen dat al lang vergeten,” zegt Pascal Feryn realistisch. De amateurploeg uit ons land wil vooral genieten van de race.