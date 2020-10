Fietsdieven teisteren stationsbuurt Halle

In Halle zijn er vorige maand 28 fietsen gestolen. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Zennevallei. De meeste diefstallen gebeuren in de omgeving van het station.

Aan het station van Halle is er camerabewaking. Toch opereren de fietsdieven voornamelijk in die buurt. Volgens de politie ligt het aantal diefstallen in werkelijkheid nog hoger, want niet iedereen doet aangifte. De politie roept op een diefstallen steeds te melden.