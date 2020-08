Fietsers krijgen veiligere oversteekplaats langs Boechoutlaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer is vandaag gestart met de aanpassing van het fietspad aan de Boechoutlaan in Strombeek-Bever. Ter hoogte van de op-en afrit van de A12 komt het fietspad verder te liggen van de Boechoutlaan. Daardoor kunnen fietsers in de toekomst veiliger oversteken. De werkzaamheden duren tot 25 september.

De oprit Strombeek-Bever in de richting van Brussel zal voor een week afgesloten worden. Tussen 31 augustus en 4 september zal het verkeer de A12 moeten oprijden in Meise of een lokale omleiding volgen via de Madridlaan en de Van Praetlaan richting Laken. Nadien, tijdens de laatste fase van de werken, wordt de Temselaan tijdelijk een éénrichtingsstraat. In de toekomst komt er een fietsoversteek van en naar de Temselaan.

Foto: Google Maps