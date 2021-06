Fietsroute verbindt FeliXart Museum met Fondation Folon

Een nieuwe fietsroute verbindt het FeliXart Museum in Drogenbos met Museum Fondation Folon in Terhulpen. Met het project Felix-Folon willen de twee musea de raakvlakken van de twee kunstenaars en vrijdenkers in de kijker zetten. Bovendien hopen de musea dat Felix De Boeck en Jean-Michel Folon meer bekendheid verwerven over de taalgrens.

De fietslus van het FeliXart Museum in Drogenbos naar het Museum Fondation Folon in Terhulpen en terug telt ongeveer veertig kilometer. “De fietstocht brengt je langs een aantal plekken waar de twee artiesten inspiratie hebben gevonden”, vertelt gids Kris Clerckx. “Natuur, ecologie en kunst speelden een belangrijke rol in het leven van zowel Felix De Boeck als Jean-Michel Folon. Een fietsroute leek ons de ideale manier om beide vrijdenkers met elkaar te verbinden”, gaat Gudrun Dewilde van het FeliXart Museum voort.

Een bijhorende brochure toont aan dat de twee verschillende raakvlakken hebben. “Hun werken lijken heel verschillend, maar de waarden, de technieken en de thema’s vertonen heel wat raakvlakken”, verduidelijkt Janny Devriendt van Fondation Folon. “Felix De Boeck is niet zo bekend over de taalgrens. Jean-Michel Folon kennen we in Vlaanderen amper. We hopen daarin verandering te brengen met deze samenwerking”, aldus Dewilde.

Een combiticket voor de twee musea en de brochure met de fietsroute en de raakvlakken van De Boeck en Folon kan je verkrijgen aan het onthaal van het FeliXart Museum en Museum Fondation Folon voor vijftien euro.