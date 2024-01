De N-VA-afdelingen van Gooik, Galmaarden & Herne schuiven eensgezind Filip Durant naar voren als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester voor de toekomstige fusiegemeente Pajottegem. “Het is tijd om het stof af te doen. Na jaren van CD&V-heerschappij is het tijd voor een frisse wind in het gemeentehuis. Te lang dezelfde mensen aan de macht is geen gezonde situatie”, klinkt Durant ambitieus.

De 53-jarige Filip Durant, een inwoner van Vollezele, belichaamt volgens de lokale N-VA-afdelingen een mix van lokale betrokkenheid en politieke ervaring die de partij als cruciaal beschouwt in het streven naar verandering. Zijn politieke carrière begon met zijn aanstelling als medewerker van het eerste dove Europarlementslid Helga Stevens in 2015. Na de verkiezingen van 2019 werd hij medewerker van Europarlementslid Johan Van Overtveldt. Twee jaar geleden maakte hij de overstap naar het buitengewoon onderwijs, waar hij werkt als logopedist.

In Galmaarden zit hij in tal van verenigingen. De voorbije jaren was hij oppositieleider in de Galmaardse gemeenteraad. “Met Filip Durant willen we een ervaren, geëngageerde Pajot naar voren schuiven om een einde te maken aan de oude politieke cultuur die al decennia in de gemeenten heerst”, klinkt het bij de lokale afdelingen van N-VA. “De aankomende fusie, aangestuurd door bepaalde mensen, stelt de streek voor enorme uitdagingen, waardoor het des te belangrijker is om een politicus aan het roer te hebben die het algemeen belang boven het eigen belang stelt.”