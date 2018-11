Filip Peeters vertelt over ‘seksuele benaderingen’ in college Wezembeek-Oppem

Acteur Filip Peeters, afkomstig uit Tervuren haalt in de aflevering van Die Huis morgenavond op Eén uit naar zijn middelbare school, het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem. Hij beschuldigt de toenmalige priester-directeur van seksueel misbruik.

Acteur Filip Peeters (66) vertelt in het programma hoe hij tijdens zijn verblijf in het middelbaar onderwijs in het college in Wezembeek-Oppem een paar keer seksueel benaderd werd door de toenmalige priester-directeur. In de Gazet van Antwerpen meldt Peeters maandag bovendien dat hij in het voorlaatste jaar bewust gebuisd werd omdat hij ‘niet toehapte’.

“Die paters waren rotzakken. Als je niet mondig was of niet oplette, hadden ze je vast. Ik werd meer dan eens gesommeerd op het bureau van de priester-directeur. Kom eens hier Filip, ik ga uw hemd in uw broek steken. Elke week herhaalde zich dat. Ik kon hem afhouden, maar hij heeft andere slachtoffers gemaakt,” klinkt het.

De betrokken school zou naar aanleiding van twee klachten ook in het vizier zijn van het parket in kader van de Operatie Kelk ten aanzien van misbruik in de kerk. De vzw Mensenrechten in de Kerk kreeg vier klachten over de school, waarvan twee over de toenmalige schooldirecteur.

De priesters van het Heilig Hart die in de tijd van Peeters eigenaar waren van de school hebben deze inmiddels verkocht. Het huidige schoolbestuur en de directie van de school heeft intussen ook gereageerd.

“De feiten speelden zich 40 jaar geleden af, maar we veroordelen ten strengste elke vorm van kindermisbruik, vroeger en nu. Onze belangrijkste zorg in ons project is de integriteit van onze leerlingen,” zegt directeur Stan Catteau. Om de sereniteit op school te bewaren, wil het college van Wezembeek-Oppem niet meer zeggen.

Foto: © VRT