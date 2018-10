Filmpje schietincident Halle circuleert op social media

Het filmpje dat op Facebook circuleert toont duidelijk hoe een van de jongeren tijdens een vechtpartij een schot afvuurt met een alarmpistool. De Halse burgemeester Dirk Pieters laat in een reactie weten dat er een onderzoek loopt en dat de beelden aan het dossier zullen worden toegevoegd. Pieters vindt het ook erg jammer dat zo’n belangrijk bewijsmateriaal niet meteen aan de politie werd gegeven. “Ik wil benadrukken dat voor onze politiediensten en mijzelf de veiligheid aan het station een absolute topprioriteit is. Er is reeds een onderzoek lopende, maar deze beelden zullen samen met de camerabeelden aan het station gebruikt worden om het dossier verder aan te vullen. Vorig jaar hebben we de veiligheidsmaatregelen aan het station serieus opgetrokken. Er gebeuren regelmatig grootschalige controleacties, er zijn dagelijks patrouilles en er is ook een permanent politiebureel. Onze politiediensten leveren uitstekend werk en dat zien we ook in de cijfers: de criminaliteit daalt in Halle jaar na jaar. Zulke incidenten kunnen we helaas nooit volledig uitsluiten, maar het belangrijkste is dat er dan kordaat gereageerd wordt, en dat is zeker het geval.”