Financiële hulp voor slachtoffers Bende van Nijvel

In de Kamercommissie Justitie is vandaag een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een extra financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van zogenaamde ‘cold cases’. Parlementslid Sarah Smeyers (N-VA) hoopt dat dit de slachtoffers van de Bende van Nijvel kan helpen in de aanslepende procedure.

Slachtoffers van ‘cold cases’, zoals de Bende van Nijvel, zitten in een lopend gerechtelijk onderzoek en zo worden ze geconfronteerd met kosten die vaak bijzonder hoog kunnen oplopen. Maar er is beterschap op komst. Volgens kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) hebben de slachtoffers voortaan recht op uitzonderlijke hulp van het zogenaamde Slachtofferfonds. Dat gebeurt omwille van de uitzonderlijke schade die zij lijden door het langdurig in het ongewisse blijven omtrent de identiteit en de motieven van de daders, net zoals dat in het geval van de Bende van Nijvel geldt.

Smeyers is tevreden dat de slachtoffers van de Bende van Nijvel zo toch worden gehoord. “Extra financiële hulp lijkt mij het minste wat we kunnen doen om bijvoorbeeld bij te dragen aan advocatenkosten of de kosten van psychologische bijstand", aldus Smeyers.